İstanbul, Tuzla'da, ışık ihlali yaptığı ve yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen motosiklet, yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçen otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 2 Temmuz Çarşamba günü saat 12.45 sıralarında Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre, yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden otomobil ile ışık ihlali yaparak kontrolsüz şekilde yola çıkan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.