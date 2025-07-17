Soruşturma kapsamında ifade veren Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, suçlamaları reddetti ve etkin pişmanlık hakkını kullanmayı reddetti. Kabadayı, “Asla yasa dışı bir işleme imza atmadım. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum çünkü bir suçum yoktur” dedi. Kabadayı, geçmişiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Şile'nin çocuğuyum, siyasi geçmişim yok. Sadece burada tanınıyor ve seviliyorum diye aday gösterildim” ifadelerini kullandı.

Başkan, göreve geldiğinden beri Şile Belediyesi'nde çalışan personele "mevzuat dışı işlem yapmayacaksınız" şeklinde uyarılarda bulunduğunu da belirtti. Kabadayı, suçlamaların asılsız olduğunu ve kendisinin hiç kimseye rüşvet istemediğini savundu.

"Geçen dönemin usulsüz işlem yapan Belediye Başkanı dışarıdadır. Benim haberim yoktu ve ben de yasa dışı hiçbir iş yapmadım" diyen Kabadayı, tutuklanmasına neden olan suçlamaları anlamadığını ifade etti. Ayrıca, belediyede bazı yetkilerini devretmek zorunda kaldığını belirterek, “Yanıltıldım ve yanlış bir imza atmamak için bazı yetkilerimi devrettim” dedi.

Ali Şafak: “Kumpas Kuruldu”

Tutuklanan diğer isimlerden Ali Şafak, suçlamaları kabul etmeyerek, rüşvet almadığını ve kendisine kumpas kurulduğunu belirtti. Şafak, rüşvet vermekle suçlandığı şahısla Beykoz'da birkaç kez yemek yediğini, ancak kesinlikle para talepli bir görüşme yapmadıklarını vurguladı. Şafak, suç üstü yakalandığına dair iddiaları reddederek, kendisinin hiçbir şekilde rüşvet almadığını ve görüntülerde arkasını dönerken paranın arka koltuğa bırakıldığını savundu.

Ayrıca, Şafak, 3,5 yaşında DMD kas hastalığına yakalanmış bir çocuğu olduğunu belirterek, tutuklanması durumunda bakımının yapılamayacağını ifade etti. “Serbest kalmak istiyorum, en kötü durumda ev hapsiyle salıverilmemi talep ediyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığı’ndan Görevden Uzaklaştırma

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı, başkanın görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık, soruşturmanın seyrine göre Kabadayı'nın görevine devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Soruşturma Devam Ediyor

Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 6 şüpheli hakkında, tanıkların ifadeleri ve suçüstü delilleriyle dosya genişletilmiş durumda. Suçlamaların ağırlıklı olarak rüşvet ve usulsüz işlem yapma üzerine olduğu belirtiliyor. Şile Belediyesi'nde son dönemdeki değişim ve yapılan usulsüz işlemler de soruşturma kapsamında inceleniyor.

Başkan Kabadayı ve avukat Ali Şafak’ın ifadeleri, ilerleyen günlerde dava sürecine ışık tutacak önemli belgeler arasında yer alacak.