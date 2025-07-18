Türk vatandaşları için Schengen vizesinde yeni bir dönem başlıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, vize uygulamasında kolaylık sağlayacak bir adım attı. Artık kısa süreli vize alan Türk vatandaşları, düzenli kullanım ve kurallara uyum göstermeleri halinde sırasıyla 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl süreli çok girişli vizeler alabilecek.

Yeni uygulama kapsamında, ilk vizesini sorunsuz tamamlayan başvuru sahiplerine önce 6 aylık çok girişli vize verilecek. Bu süreçte herhangi bir ihlal olmazsa, sonraki başvurularda vize süresi kademeli olarak artırılacak. Son aşamada 5 yıla kadar çok girişli vize alınabilecek.