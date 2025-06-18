Açıklamada, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına bu kadar yoğun bir şekilde odaklanmasının, dile getirilen gerçeklerin rahatsız edici derecede doğru olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun isminin tarihte soykırım suçu işlemiş kişilerle anılmasının bizzat kendisinin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Ayrıca, Netanyahu'nun halen soykırım suçlamalarıyla uluslararası alanda yargılanmakta olduğuna dikkat çekildi.

“İsrail yönetiminin, tüm dünyanın gözü önünde insanlığa karşı işlediği suçlar tek tek belgelenmektedir” denilen açıklamada, İsrail'in uluslararası kamuoyunda bir dönem sahip olduğu dokunulmazlık zırhının artık zayıfladığı ve bu durumun Netanyahu ile suç ortaklarını adalet önünde hesap vermek zorunda bırakacağı belirtildi.

Son olarak açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sıkça dile getirdiği gibi, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil şekilde yargılanmasını temenni ettikleri kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanının Sosyal Medya Paylaşımı Hk. https://t.co/DDhiGYLW5E pic.twitter.com/iEg0c9g3lX — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 18, 2025