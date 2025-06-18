Yapılan yazılı açıklamada, bazı meslek mensuplarının sosyal medya üzerinden “vergi affı çalışması yapılıyor” şeklinde yanıltıcı bilgiler paylaştığına dikkat çekildi.

Bakanlık, "Kamuoyunda 'vergi affı' olarak bilinen yapılandırma kanununa yönelik herhangi bir düzenleme üzerinde çalışılmamaktadır. Bu paylaşımlar asılsızdır ve mükellefleri yanlış yönlendirme riski taşımaktadır"ifadelerini kullandı.

Daha önce, 17 Nisan’da Bakanlığın resmi internet sitesinden de bu konuda benzer bir uyarı yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, vatandaşların yalnızca Bakanlığın resmî kanallarından yapılan bilgilendirmelere itibar etmeleri gerektiği vurgulandı.

Mükelleflerin, vergi yükümlülüklerini geciktirmemesi ve sosyal medyada yayılan doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olması gerektiği özellikle belirtildi.