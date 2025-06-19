YÖK’ün açıklamasına göre, Türkiye; 20'den fazla üniversitesi sıralamaya giren ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden 4. ülke oldu.

İlk 1000’de 11 Türk Üniversitesi: 9’u Yükseldi, Hiçbiri Gerilemedi

Türkiye’den 11 üniversite ilk 1000’de yer alırken, bu kurumlardan:

  • 9’u sıralamasını yükseltti

  • 2’si yerini korudu

  • Hiçbiri gerileme yaşamadı

Bu durum, Türk yükseköğretim sistemindeki gelişimin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İlk 500’e Giren Türk Üniversiteleri

YÖK açıklamasında, ilk 500’e giren 6 üniversiteye özellikle dikkat çekildi:

ODTÜ ve İTÜ'nün ilk 300’e girmesi, Türkiye adına önemli bir akademik başarı olarak kayıtlara geçti.

İlk 1000’deki Diğer Üniversiteler

  • Hacettepe Üniversitesi – 571. sıra

  • İstanbul Üniversitesi – 628. sıra

  • Ankara Üniversitesi – 697. sıra

  • Yıldız Teknik Üniversitesi – 736. sıra

  • Gazi Üniversitesi – 915. sıra

Bu üniversiteler, uluslararası akademik rekabette yerlerini sağlamlaştırdı.

ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi “İşveren İtibarı”nda İlk 100’de

QS’in "İşveren İtibarı" göstergesine göre:

  • ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldı.
    Bu sonuç, mezunların küresel iş gücü piyasasındaki prestijini yansıtıyor.

YÖK Başkanı Özvar: “Bu Başarı Tesadüf Değil”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, elde edilen başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu başarı tesadüf değil. Hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim.”

Kaynak: AA