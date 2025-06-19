YÖK’ün açıklamasına göre, Türkiye; 20'den fazla üniversitesi sıralamaya giren ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden 4. ülke oldu.
İlk 1000’de 11 Türk Üniversitesi: 9’u Yükseldi, Hiçbiri Gerilemedi
Türkiye’den 11 üniversite ilk 1000’de yer alırken, bu kurumlardan:
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9’u sıralamasını yükseltti
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2’si yerini korudu
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Hiçbiri gerileme yaşamadı
Bu durum, Türk yükseköğretim sistemindeki gelişimin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.
İlk 500’e Giren Türk Üniversiteleri
YÖK açıklamasında, ilk 500’e giren 6 üniversiteye özellikle dikkat çekildi:
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ODTÜ – 269. sırada
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İTÜ – 298. sırada
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Koç Üniversitesi – 323. sırada
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Boğaziçi Üniversitesi – 371. sırada
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Sabancı Üniversitesi – 404. sırada
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Bilkent Üniversitesi – 415. sırada
ODTÜ ve İTÜ'nün ilk 300’e girmesi, Türkiye adına önemli bir akademik başarı olarak kayıtlara geçti.
İlk 1000’deki Diğer Üniversiteler
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Hacettepe Üniversitesi – 571. sıra
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İstanbul Üniversitesi – 628. sıra
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Ankara Üniversitesi – 697. sıra
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Yıldız Teknik Üniversitesi – 736. sıra
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Gazi Üniversitesi – 915. sıra
Bu üniversiteler, uluslararası akademik rekabette yerlerini sağlamlaştırdı.
ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi “İşveren İtibarı”nda İlk 100’de
QS’in "İşveren İtibarı" göstergesine göre:
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ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldı.
Bu sonuç, mezunların küresel iş gücü piyasasındaki prestijini yansıtıyor.
YÖK Başkanı Özvar: “Bu Başarı Tesadüf Değil”
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, elde edilen başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:
“Bu başarı tesadüf değil. Hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim.”