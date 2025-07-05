Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 6’ncı Ortak Turizm Komitesi Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Anna Karamanli’nin başkanlığında yapılan görüşmelerde, ortak protokol imzalandı. Toplantıya her iki ülkenin bakanlık yetkililerinin yanı sıra sektör temsilcileri de katılım sağladı.

Yunan Turist Sayısında Artış

Bakan Yardımcısı Alpaslan, toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye’ye gelen Yunan turist sayısında artış yaşandığını belirtti. Alpaslan, “2023’te 686 bin 480 Yunan vatandaşı ülkemizi ziyaret etmişken, 2024’te bu sayı 707 bin 133’e yükseldi” dedi. Ayrıca kapıda vize uygulamasının yalnızca 10 ada ile sınırlı kalmasının potansiyeli tam kullanmayı engellediğine dikkat çekerek, uygulamanın genişletilmesinin önemine dikkat çekti.

Ortak Rotalar ve Yeni Turizm Alanları

Turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade eden Alpaslan, agro-turizm ve deniz turizmi gibi alanlarda ortak projeler önerdi. Alpaslan, “Yerel ekonomilere katkı sağlayacak, alternatif turizm taleplerini karşılayacak iş birlikleri büyük önem taşıyor. Ayrıca ortak rotalar, uzun süreli seyahat eden turistler için cazip fırsatlar sunacaktır” ifadelerini kullandı. Kalite standartlarını artırmak için ortak sertifikasyon sistemlerinin geliştirilmesine de işaret etti.

Ulaştırma ve Özel Sektör Katkısı Vurgusu

Turizm hareketliliğini artırmak için ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Alpaslan, “Yeni güzergahlar açmak, mevcut seferleri artırmak hem turistlerin konforunu hem de ülkeler arası kültürel bağları güçlendirecektir” dedi. Özel sektörün de aktif rol almasının önemine dikkat çeken Alpaslan, karşılıklı turist akışının hızlanması için tanıtım faaliyetlerinde iş birliğinin artırılabileceğini ifade etti. Türkiye’nin turizm alanındaki birikimlerini paylaşmaya her zaman hazır olduğunu vurgulayan Alpaslan, Yunanistan heyetine çağrıda bulundu.