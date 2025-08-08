Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Karaman’da başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, üç gün sürecek organizasyonda kıyasıya mücadele edecek.

Yarışlar, Hotamış-Kılbasan yolu üzerinden verilen startla başladı. Bisikletçiler, 2 bin 271 metre rakıma sahip Karadağ çevresinde oluşturulan zorlu parkurda pedal çevirdi.

Organizasyonun ilk gününde; 13-15 yaş altı, 17 yaş altı erkek ve kadınlar, 19 yaş altı kadınlar, elit kadınlar ve master erkekler kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Etabın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz tarafından takdim edildi.

Toplam 27 ilden gelen 435 sporcunun katılım sağladığı yarışlar, Karaman’da sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatıyor.