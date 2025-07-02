Türkiye, hem küresel sıkıntılara hem de bölgemizdeki gerilimlere rağmen ihracatta hız kesmedi. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre, 2025 Haziran ayı ve son 12 ay Türkiye için ihracatta yeni bir rekor yılı oldu.

Haziran ayında neler oldu?

• Türkiye’nin mal ihracatı Haziran’da geçen yıla göre %8 artarak 20,5 milyar dolara çıktı.

• Mal ithalatı ise %15 artışla 28,7 milyar dolar oldu.

• Haziran ayında dış ticaret açığı %38 artarak 8,2 milyar dolara yükseldi.

• İhracatın ithalatı karşılama oranı %71,5 olarak gerçekleşti.

Son 12 ayın bilançosu:

• Türkiye 267 milyar dolarlık mal ihracatıyla tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı.

• Mal ithalatı ise 356,1 milyar dolara ulaştı.

• Dış ticaret açığı 89,2 milyar dolar oldu.

• İhracatın ithalatı karşılama oranı %75’e çıktı.

En çok kime, ne sattık?

• En fazla ihracat Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’a yapıldı.

• Motorlu kara taşıtları, makineler ve mineral yakıtlar başı çekti.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, “Üreten herkesin emeğine teşekkür ediyoruz, Türkiye olarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” mesajı verildi.