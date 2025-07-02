Sinan Akçıl ve Ece Erken sürpriz aşka yelken açtı. Ece Erken, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Kendisine ‘enişteci’ diyenlere ise “Bırakın mutlu olayım” diyerek isyan etti.

Erken, geçen yıllarda 'Enişem' dediği Sinan Akçıl'a olan aşkını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ilan ederek, gündem oldu…

‘Eniştem’ Diyerek Sarılmıştı!

4 yıl önce Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile evliliği sonrası Akçıl'a 'Eniştem' diyerek sarılan Ece Erken, geçen günlerde Akçıl ile sürpriz bir ilişki yaşadığını itiraf etti. Bu itirafı gündeme tepki alarak gelmesine rağmen aşkını gizlemedi.

Ece Erken, Akçıl’la Paylaştığı Fotoğraf Sonrası Konuştu: "Dediniz ki üzer zamana bıraktım. Dediniz ki enişteci:) bana yürümüş, iltifat etmiş, Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum... çok gördünüz be:) dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... işime, gücüme,evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni lütfen. Çok mutluyum en azından şimdilik bırakın mutlu olayım"

Gizli aşkını itiraf eden Erken, yapılan olumsuz yorumlara tepkisini paylaştığı fotoğrafla gösterdi.