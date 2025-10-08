Bakan Yerlikaya, 16 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile trafikte yeni bir dönüşüm sürecine girildiğini hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

Karayollarındaki hız sınırları , anayol ve yaya geçidi levhaları , meskûn mahal işaretlemeleri gibi tüm trafik işaretleri yeniden gözden geçirilecek.

6 Ekim 2025'te İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında "Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Her İlde Komisyon Kurulacak

Protokol kapsamında Türkiye genelinde önemli adımlar atılacak:

Her ilde Valilerin başkanlığında "Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi Komisyonları" kurulacak.

Komisyonlar, vali yardımcılarının koordinasyonunda çalışacak; belediye, emniyet, jandarma, karayolları ve il özel idaresi personelinden oluşan ekipler sahada görev alacak. Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı İçeriği Görüntüle

Amaç: Daha Güvenli ve Anlaşılır Trafik

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Trafik güvenliği sadece bir ulaşım konusu değil; her şeyden önce insan hayatının korunmasıdır. Her bir vatandaşımızın evine, sevdiklerine güvenle dönebilmesi için; trafikte sade, anlaşılır ve etkin bir işaretleme sistemi hedefiyle yeni bir dönüşüm sürecini yürütüyoruz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın @a_uraloglu ile birlikte, ‘Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı” konulu VKS toplantımızı 81 il valimizin katılımıyla gerçekleştirdik.



Trafikte düzenin ve güvenliğin sağlanması için 16 Ağustos 2025’te… pic.twitter.com/YFJupambKw — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 8, 2025