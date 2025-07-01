Türk futbolunun yakından tanıdığı emektar golcü Hugo Rodallega, yeşil sahalardaki mücadelesini 40 yaşına yaklaşmasına rağmen sürdürüyor. Akhisarspor ve Denizlispor formalarıyla Süper Lig’de hafızalara kazınan Kolombiyalı futbolcu, eski takımları amatör kümeye düşerken ülkesinde Santa Fe formasıyla şampiyonluk kazandı.

Akhisar ve Denizlispor Amatöre Geriledi

Rodallega’nın Süper Lig’de iz bıraktığı kulüplerden Akhisarspor, 2018’de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandıktan sonra hızla düşüşe geçti. 2019’da küme düşen yeşil-siyahlı ekip, Bölgesel Amatör Lig’e kadar geriledi. Geçtiğimiz sezon kadro bile kuramayan Akhisar, ligden çekilerek amatöre düştü. Denizlispor da 2021’de Süper Lig’e veda ettikten sonra dört yılda büyük bir çöküş yaşayıp tarihinde ilk kez amatör kümeye geriledi.

Rodallega Sakat Sakat Gol Attı, Şampiyonluğu Getirdi

Türkiye’de 190 Süper Lig maçında 69 gol atan, Türkiye Kupası’nda ise 13 maçta 11 kez fileleri avlayan Hugo Rodallega, kariyerine Kolombiya’da devam ediyor. Santa Fe formasıyla Medellin karşısında şampiyonluk maçına çıkan tecrübeli golcü, sakat sakat oyuna devam etti ve 79’uncu dakikada attığı golle takımına 2-1’lik galibiyetle şampiyonluğu getirdi. Rodallega'nın performansı, yıllara meydan okuyan bir başarı olarak futbol tarihine yerini aldı.