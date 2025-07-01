Cemil Tugay, açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine dair gözaltıların, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor ve Hazine ve Maliye Bakanlığının tespitleri sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti. Tugay, belediyenin herhangi bir şikayetinin olmadığını ve soruşturma sürecinde tarafsızlık ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını belirtti.

Tugay’ın açıklaması şu şekilde:

“İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bazı belediye yöneticilerinin gözaltına alındığını üzülerek öğrendik. Belediyemiz tarafından şikayetçi olunduğuna dair bazı sosyal medya mecralarında yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”

Gözaltı Süreciyle İlgili Eleştiriler

Tugay, gözaltıların sabah saat 05:00 sularında, olağan hukuk yöntemlerine aykırı bir şekilde yapıldığını dile getirdi. Bunun, son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik benzer uygulamaların yerleşik bir hale geldiğini belirten Tugay, soruşturmanın tarafsızlığı ve sürecin akıbeti konusunda endişelerini dile getirdi.

“Son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik bu tür yöntemlerin yerleşik bir uygulamaya dönüşmesi, soruşturmanın tarafsızlığı ve akıbeti bakımından düşündürücüdür.”

Belediyenin İnceleme Yetkisi Yok

Tugay, belediyenin eski başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı gibi parti yöneticileri hakkında bir inceleme yapma veya başvuruda bulunma yetkisi olmadığını vurguladı. Belediyenin inceleme yetkisinin yalnızca kendi iç işleyişine yönelik olduğunu belirten Tugay, bu tür süreçlerin dışındaki siyasi konularda hiçbir yetkilerinin bulunmadığını ifade etti.

Soruşturma Süreci Takip Edilecek

Tugay, soruşturma sürecinin belediye tarafından titizlikle takip edileceğini, ancak gözaltıların yasal sınırlar içinde yapılmasının önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı, soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha kapsamlı açıklamalar yapmayı planladığını belirtti.

Basına ve Kamuoyuna



İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen… Karikatür Krizi Büyüdü İçeriği Görüntüle July 1, 2025