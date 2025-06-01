Türk Hava Kuvvetleri, 1 Haziran 1911 tarihinde kurulmuş olup, Türkiye’nin en köklü ve en prestijli askeri kurumlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. ASELSAN’ın mesajı, bu önemli dönüm noktasını anarken, Türkiye’nin sivil havacılığında da önemli bir yer tutan Türk Hava Yolları’nın tarihçesi akıllara geldi.

Türk Hava Yolları (THY), 20 Mayıs 1933 tarihinde kurulmuş ve o tarihten itibaren Türkiye’nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak dünya çapında hizmet veriyor. Hem askeri hem de sivil havacılık alanında Türkiye’nin havacılık tarihindeki önemli kilometre taşlarından olan bu iki kurum, ülkenin gökyüzündeki gücünü simgeliyor.

Türk Hava Yolları: 1933’ten Günümüze Türkiye’nin Gururu

Türk Hava Yolları (THY), 20 Mayıs 1933 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda, devlet destekli olarak kuruldu. O dönemdeki adı “Devlet Hava Yolları İşletmesi” olan kurum, kısa sürede Türkiye’nin ulusal bayrak taşıyıcısı oldu ve ülkenin hava ulaşımını geliştirmek amacıyla faaliyet göstermeye başladı.

İlk yıllarında iç hatlarda sınırlı sayıda uçuş gerçekleştiren THY, zaman içinde filosunu büyüterek dış hatlara açıldı. 1950’lerden itibaren uluslararası uçuşlar yapmaya başlayan şirket, özellikle 1980’lerden sonra modern jet uçaklarıyla filosunu güçlendirdi.

Günümüzde ise Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük ve en saygın hava yolu şirketlerinden biri haline geldi. 300’den fazla destinasyona uçan THY, geniş uçak filosu, yüksek hizmet kalitesi ve güçlü marka değeriyle hem Türkiye’nin hem de bölgesinin lider havayolu firması olarak faaliyetini sürdürüyor.

THY, ayrıca Türk havacılık sektörünün gelişimine öncülük ederek, Türkiye’yi uluslararası havacılık arenasında önemli bir merkez haline getirdi. Global işbirlikleri, yenilikçi hizmetleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla bugün milyonlarca yolcuya hizmet veriyor.