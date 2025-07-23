Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi’nde düzenlenen ve 400 icra müdürü ile icra müdür yardımcısının kura ile atandığı törende önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, gündemdeki yargı kararları, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası tahliye iddiaları, DEM Parti ile yapılan görüşmeler, çocukların suçtan korunması ve kadın cinayetleriyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

“Tahliye İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor”

Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere" verilen cezaları iptal etmesinin ardından gündeme gelen "700 kişi tahliye edildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tunç, “Bu karar, suç-ceza dengesi açısından değerlendirildi. Meclis yeni bir düzenleme yapmadığı için örgüt üyesi olmayan ancak suç işleyen kişiler, sadece işledikleri suçtan ceza alabilecek. Basına yansıyan rakamlar ise tamamen gerçek dışı” dedi.

“Terörsüz Türkiye Süreci Tüm Kurumlarımızca Takip Ediliyor”

Türkiye'nin terörle mücadelesine dikkat çeken Tunç, “41 yıldır ülkemizin önünde en büyük engel olan terör örgütünün silah bırakması çok önemli. Bu süreç, devletimizin ilgili kurumları tarafından yakından izleniyor. TBMM’de de bu konuda komisyon kurulması yönünde adımlar atılıyor. DEM Parti ile de bakanlık düzeyinde görüşmeler yaptık. Yargı uygulamalarına yönelik iletilen talepleri değerlendiriyoruz. Yasal değişiklikler ise TBMM’nin takdirindedir” ifadelerini kullandı.

“Adli Tıp Kurumu'na Yönelik İddialar Asılsız”

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’in, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında adli tıp raporunun tahrif edildiği yönündeki iddiasına da yanıt veren Tunç, “Adli Tıp Kurumu’nun rapor tahrif etmesi kesinlikle söz konusu değil. Bu iddialar külliyen yalan. Kurumumuz 200 yıllık bir geçmişe sahip ve uluslararası akreditasyona sahip bir yapıdır” dedi.

“Çocukların Suçtan Korunması İçin Yeni Değerlendirmeler Yapılıyor”

Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yargı sürecinin sürdüğünü belirten Tunç, olayla ilgili yaşları 14-18 arasında değişen 4 çocuğun yargılandığını söyledi. “Ceza kanununa göre 12 yaşın altında ceza sorumluluğu bulunmuyor. 12-15 ve 15-18 yaş aralığında ise adli tıp raporları doğrultusunda sorumluluk belirleniyor. Bu uygulamalar, çocuklarımızı suçtan korumak açısından yeniden değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

“Kadına Şiddete Sıfır Tolerans”

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, olayla ilgili 7 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin ise firari olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Tunç, “Bu cinayetin tüm sorumluları, adalet önünde hak ettikleri cezaya çarptırılacak. Kadınların şiddetten korunması için kararlı mücadelemiz sürecek” dedi.

“Genç ve Nitelikli Kadrolarla İcra Teşkilatı Güçleniyor”

Törende yapılan atamalarla ilgili konuşan Tunç, 400 icra müdür ve müdür yardımcısının görev yerlerinin belirlendiğini ifade etti. Adaylardan 292’sinin hukuk fakültesi mezunu ve 195’inin kadın olması dikkat çekerken, yaş ortalamasının 26 olduğunu belirten Tunç, “Bu durum, icra teşkilatımızın hem nitelik hem dinamizm açısından güçlendiğini gösteriyor” dedi.