Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde İran’a “tam, hızlı ve eksiksiz bir iyileşme şansı” vermek için çalıştığını belirtti. Ancak, Hamaney’in açıklamalarını “öfke, nefret ve iğrenme” olarak nitelendiren Trump, “Bu yüzden yaptırımların kaldırılması ve diğer tüm diplomatik çalışmalarımı derhal durdurdum.” dedi.

"İran’a şans verdim ama karşılığında tehdit aldım"

Hamaney’in Katar’daki ABD üssüne yapılan saldırının benzerlerinin “gelecekte tekrarlanabileceğini” söylemesi, Washington'da büyük yankı uyandırdı. Trump, İran’ın bu tutumunun ülkeyi daha da izole edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İranlı yöneticiler her zaman öfkeli, düşmanca ve mutsuz. Bunun onlara ne kazandırdığına bakın: Geleceği olmayan, yanmış, havaya uçmuş bir ülke, yok olmuş bir ordu, korkunç bir ekonomi ve ölümle çevrili bir rejim.”

Gerilim tırmanıyor

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise son açıklamasında ABD’ye misilleme yapıldığını ve ülkesinin “zafer kazandığını” ileri sürdü. Hamaney, Katar’daki ABD üssüne düzenlenen saldırının “yeniden tekrarlanabileceğini” söyleyerek Washington’a açık bir tehditte bulundu.

Ayrıca Hamaney, Trump’ın İran’ın nükleer programına zarar verildiği yönündeki iddialarını da küçümseyerek, bu sözleri “abartılı” bulduğunu ifade etti.

Uzmanlar uyarıyor:

ABD-İran hattında tansiyon yeniden yükselirken, uzmanlar iki ülke arasındaki diplomatik kanalların kapanmasının bölgede yeni bir çatışma riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.