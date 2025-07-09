Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında tarife mektuplarına işaret eden Trump, 'Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektupların yanı sıra, bugün, yarın ve gelecek birkaç günde gönderilecek mektuplara göre, gümrük vergileri 1 Ağustos 2025'te ödenmeye başlanacaktır. Bu tarihte herhangi bir değişiklik olmamıştır ve olmayacaktır.' ifadesini kullandı.

Trump, başka bir deyişle 'paranın 1 Ağustos itibarıyla tahsil edileceğini' belirterek, hiçbir uzatma verilmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı.

'Tarifeler, yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir'

Trump, mektuplarda 'belki' düzeltmeler yapılabileceğini belirterek, 'Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir.' ifadesini kullanmıştı.

Uygulanacak tarife oranlarının; Malezya, Kazakistan ve Tunus için yüzde 25, Güney Afrika ve Bosna Hersek için yüzde 30, Endonezya için yüzde 32, Bangladeş ve Sırbistan için yüzde 35, Kamboçya ve Tayland için yüzde 36, Laos ile Burma için yüzde 40 olduğunu aktaran Trump, bugün daha önce de 1 Ağustos'tan itibaren Japonya ile Güney Kore'den ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Trump'ın 'tarife mektupları küresel piyasaları da etkiledi

Trump'ın göreve gelmesinin ardından gündemden düşmeyen gümrük tarifeleri piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD tarafından açıklanan son tarife kararları sonrasında bundan sonra da daha ağır tarifelerin gelebileceğine dair endişeler artarken, bu durum ithal mallara uygulanan yüksek vergilerin küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dair öngörüleri öne çıkarıyor.

Trump'ın kararları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yarın yayımlayacağı toplantı tutanaklarından verilecek mesajlar da yatırımcıların odağında bulunacak.

Trump'ın tarife mektuplarını paylaşması sonrasında New York borsasında negatif bir seyir izlendi. Söz konusu mektuplar sonrasında bazı Japon ve Güney Koreli şirketlerin ABD borsalarında işlem gören hisseleri düşüşe geçti.

Japon otomobil şirketleri Toyota ile Honda'nın hisseleri yüzde 4 civarında düşerken, Güney Koreli telekomünikasyon şirketi SK'nin hisseleri yüzde 8'e yakın ve LG Display'in hisseleri yüzde 8'den fazla geriledi.

Öte yandan, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın siyasi parti kurma planını açıklamasının ardından şirketin hisseleri bugün yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

Çin'den 'gümrük vergisi savaşının kazananı olmaz' mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Washington'ın 14 ülkeye yönelik getirdiği gümrük vergilerini değerlendirirken, Pekin'in tarifelerin artırılmasına ilişkin tutumunun net olduğunu ve değişmediğini vurgulayarak, 'Ticaret veya gümrük vergisi savaşlarının kazananı yoktur ve korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir.' ifadesini kullanmıştı.

Japonya'dan ABD'nin yüzde 25 tarife kararına tepki

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da ABD'nin Japonya'ya yüzde 25 tarife uygulama kararının 'talihsiz' olduğunu ifade ederek, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için ikili görüşmelerin süreceğini aktarmıştı.

İşiba, gümrük vergisi oranının, Trump'ın daha önce belirttiğinden düşük olduğunun altını çizerek, bu durumun, uzun süredir müttefik olan iki ülke arasında gelecekteki ikili müzakerelerin önünü açtığını kaydetmişti.

İşiba, 'Maalesef aramızda farklılıklar olduğu için henüz bir anlaşmaya varamadık. Japonya, gerekli olanı talep edip korurken, kolay taviz vermekten kaçınıyor.' değerlendirmesinde bulunmuştu.