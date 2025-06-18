Kulüp, mevcut durumda ülkenin kuşatma altında olmadığını ve çeşitli dost ülkelerle uzun kara sınırlarının bulunduğunu vurguladı. Paylaşımda, olası bir un ve buğday azalması durumunda komşu ülkelerden gelecek birkaç kamyon yardımıyla sorunun hızla çözülebileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her fırın birkaç çuval un ile birkaç gün ekmek üretebilir. Bu durum geçmişte yaşanan gerçek kuşatmalarla karıştırılmamalı. Toplumsal panik ve yapay kıtlık oluşmaması için herkes sadece günlük ihtiyacı kadar ekmek almalı."

Tractor FC yetkilileri, halkın bu süreçte sakin kalması gerektiğini ve panik havası yaratmanın hem üretimi hem de toplumsal psikolojiyi olumsuz etkilediğini belirtti. Kulüp, bu çağrısıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından da takdir topladı.

Değerli Azerbaycan halkı



Biz kuşatma altında değiliz, bir adada da yaşamıyoruz.

Birkaç dost ülke ile uzun sınırlarımız var.

Eğer un ve buğday azalırsa, komşu ülkelerden gelen birkaç kamyonla ekmek sorunu hızla çözülebilir.

Her fırın, birkaç çuval un ile birkaç gün boyunca ekmek… İran-İsrail Çatışmasında Çin’den Kritik Mesaj İçeriği Görüntüle June 18, 2025