Kulüp, mevcut durumda ülkenin kuşatma altında olmadığını ve çeşitli dost ülkelerle uzun kara sınırlarının bulunduğunu vurguladı. Paylaşımda, olası bir un ve buğday azalması durumunda komşu ülkelerden gelecek birkaç kamyon yardımıyla sorunun hızla çözülebileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her fırın birkaç çuval un ile birkaç gün ekmek üretebilir. Bu durum geçmişte yaşanan gerçek kuşatmalarla karıştırılmamalı. Toplumsal panik ve yapay kıtlık oluşmaması için herkes sadece günlük ihtiyacı kadar ekmek almalı."

Tractor FC yetkilileri, halkın bu süreçte sakin kalması gerektiğini ve panik havası yaratmanın hem üretimi hem de toplumsal psikolojiyi olumsuz etkilediğini belirtti. Kulüp, bu çağrısıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından da takdir topladı.

Editör: Uğurcan Bayrakdar