İran’ın savunmasız olduğunu iddia eden Trump, “İran, müzakere masasına daha önce oturmalıydı ama hâlâ geç değil” şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, “İran’ın hava savunması yok. Şu an ile bir hafta öncesi arasında büyük fark var. Ne yapacağımı kimse bilmiyor” diyerek dikkat çekici ifadeler kullandı.

Açıklamalar, İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların sürdüğü ve bölgenin çatışma riskinin arttığı bir dönemde geldi.

Trump’ın sözleri, ABD’nin olası bir İran operasyonuna yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.