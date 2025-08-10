Köprüyanı Mahallesi’ndeki mezarını sık sık ziyaret eden ve Eren’in kokusuna doyamadığını anlatan Bülbül, “Zaman geçtikçe acımın azalacağını düşündüm ama tam tersi daha da büyüyor” diye konuştu. 13 çocuğundan 11’incisi olan Eren’in sessiz, sakin ve olgun bir evlat olduğunu anlatan anne, evlat acısının hiçbir acıya benzemediğini vurguladı.

“Evlat acısı yanıp sönmeyen bir ateştir, ancak ne zaman ben ölürsem o zaman biter” diyen Ayşe Bülbül, “Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın” temennisinde bulundu.

Eren Bülbül’ü unutmayan vatandaşlar, şehidin kabrini ziyaret ederek dua ediyor. Gaziantep ve Amasya’dan gelen aileler, yıl dönümünde Bülbül’ün mezarına giderek anma töreni gerçekleştirdi.

Bu özel günde, Eren’in anısına sahip çıkan ve acısını paylaşanlara teşekkür eden Ayşe Bülbül, evladının “İyi ki varsın Eren” diye anılmasının kendisine güç verdiğini söyledi.