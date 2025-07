Tire 2021 FK’nın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren futbolcularımız Fatih Demirlek, Rıdvan Koçak, Murat Şimşek, Eren Kaptan, Mertcan Aktaş, Said Can Açıkalın, İlhan Aslanoğlu, Mehmet Tosun, Serhat Baştan, Semih Görer, Kadir Mert Örentepe, Tezcan Erdoğan, Ahmet Can Özer ve Özgür Güler’e, kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür ederiz.

Birlikte ter döktüğümüz her an bu formaya duyduğunuz aidiyet bizim için kıymetliydi. Kariyerinizin geri kalanında başarılar diler, yollarınızın daima açık olmasını temenni ederiz.”

Yeni Sezon Öncesi Kadroda Yenilenme Sinyali

Tire 2021 FK’nın bu toplu ayrılıkla birlikte yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına gittiği net bir şekilde görülüyor. Kulübün kısa süre içinde yeni transferlerini duyurması bekleniyor. Taraftarlar ise hem ayrılan futbolculara veda ederken, hem de gelecek isimleri merakla bekliyor.