Yaz döneminde en çok karşılaşılan sorunların başında terleme ve beraberinde gelebilen kötü vücut kokuları oluyor diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bal, “Bu durum genellikle beslenme ve yaşam tarzı ile doğrudan ilişkili olabilirken, bazen daha ciddi sağlık sorunlarını haber verebiliyor” dedi.

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Betül Bal, terleme ve kötü vücut kokusunun sebepleri ile bunu önleyici besinler hakkında bilgi verdi.

Uzman Dr. Bal, diyabeti olan kişilerde kan şekerinin yüksek olmasının vücutta aseton (meyve kokusu) gibi kokulara neden olabileceğini söyleyerek, diğer hastalıklar hakkında şunları söyledi: “Böbrekler düzgün çalışmadığında, vücutta atıklar birikmeye başlar ve amonyak kokusu şeklinde kendini gösterebilir. Böbrek hastalıklarında bu tür kokular sıkça görülür. Karaciğer fonksiyonları bozulduğunda, özellikle siroz gibi hastalıklarda, terde ve ağızda ‘balık kokusu’ gibi bir koku oluşabilir. Cilt enfeksiyonları, özellikle mantar ya da bakteriyel enfeksiyonlar, kötü kokuya neden olabilir. Üriner sistem enfeksiyonları (idrar yolu enfeksiyonları) da kötü kokulu idrara neden olabilir. Aşırı terleme, ter bezlerinin aşırı çalışması sonucu oluşan kokulara yol açabilir. Hiperhidroz, genellikle fiziksel ya da duygusal bir uyarana bağlı olarak artar.”

‘B VİTAMİNİ EKSİKSE VÜCUT KOKUSUNA NEDEN OLABİLİR’

Sindirim sistemi sorunlarının da vücutta kötü kokuya sebebiyet verdiğini ifade eden Uzm. Dr. Bal, “Sindirim problemleri, özellikle bağırsak florasındaki dengesizlikler, kötü vücut kokusuna yol açabilir. Bağırsaklardan yayılan gazlar ve diğer atıklar, terle birleştiğinde kötü bir kokuya neden olabilir. Hipotiroidizm ya da hipertiroidizm gibi tiroid hastalıkları, metabolizmanın hızını etkileyerek terlemeyi artırabilir ve kötü kokuya yol açabilir. Bazen, yetersiz beslenme ya da bazı vitamin ve minerallerin eksikliği (örneğin, B vitamini eksikliği) kötü vücut kokusuna yol açabilir” dedi.

BAHARATLI BESİNLERE DİKKAT

“Koku problemi yaşayanların ilk adımı, beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek olmalı” diyen Uzm. Dr. Bal, "Sarımsak, soğan, baharatlı yiyecekler, kırmızı et, bazı balık türleri ve aşırı kafein; ter ve nefeste keskin kokuya yol açabilir. Bu besinler vücutta parçalanırken, uçucu kükürt bileşikleri ürettiği için kötü kokuya sebep olabilir" diye konuştu.

‘SİNDİRİMİ KOLAY BESİNLERİ TERCİH EDİN’

Uzm. Dr. Bal, “Maydanoz, nane, yeşil çay, salatalık, elma, yoğurt ve bol su tüketmek; hem ağız kokusunu hem de ter kokusunu azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca sindirimi kolay bitkisel proteinler ve lifli gıdalarla beslenmek vücut kokusunu olumlu etkileyebilir. Ancak yine de koku problemi yaşanırsa mutlaka hekim kontrolüne gidip bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır" dedi.