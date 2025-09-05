Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, piyasa değeri 20 milyon lira olan 30 kilo 365 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan, 'torbacı' tabir edilen şüphelilere yönelik çalışmalar ve gelen ihbarla, Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Torbacılara ait 1 adres ve 1 araçta yapılan aramada; 30 kilo 365 gram skunk ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon lira olan uyuşturucularla ilgili 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'ı, gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarından, torbacılardan temizlemeye kararlıyız. Operasyonlarımız sokak sokak, cadde cadde, gece-gündüz kesintisiz devam edecektir" denildi.