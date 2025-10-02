Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılının açılışı bu yıl da tartışmalara ve dikkat çekici anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşurken tam karşısındaki CHP sıralarının boş olması dikkat çekti. Konuşmasını sağ ve sol sıralara yönelerek tamamlayan Erdoğan, ana muhalefetin yokluğuyla karşı karşıya kaldı.

CHP Neden Katılmadı?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, boykot kararının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Meclis milli iradenin tecelli ettiği yerdir. Ama bir milletvekili cezaevinde, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde, milyonlarca oy almış Selahattin Demirtaş cezaevinde. Türkiye nüfusunun üçte biri kayyum altında. Bu şartlarda Meclis’te bu tabloya sebep olan tek adamı dinlemek, onu ödüllendirmek olur. Bizim açımızdan dinlenilmeyi hak etmiyor. Türkiye’de siyasetin kanallarını tıkayan, yargı eliyle siyasete yön veren bir Cumhurbaşkanı var. Eğer tam karşısındaki sıralar boşsa, bunun sebebini kendinde arasın ve biraz da utanıp sıkılsın.”

Başarır ayrıca, İstanbul’da CHP’ye yönelik operasyonları hatırlatarak, “Birinci partiye darbe yapılırken, bundan rahatsızlık duyması gereken Cumhurbaşkanıdır. Biz doğru tarafta durduk. Tarih de bizi doğru yere koyacaktır” dedi.

DEM Parti ile Tokalaşma Krizi

Erdoğan, konuşmasının ardından DEM Parti grubuna giderek vekillerle tokalaştı. Ancak Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Sezai Temelli’nin eli sıkılmadı. Bu durum DEM Parti’de kriz yarattı. Erdoğan’ın Hatimoğulları’nı tanımadığı için el sıkmadığına dair haberler yayıldı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yanlış anlaşılmayı gidermek için DEM Parti yöneticileriyle görüşüp, “Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik, resepsiyona davet ettik” dedi.

Akşam resepsiyonunda Erdoğan, DEM Parti masasına giderek tüm vekillerle tokalaştı. Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’la da el sıkışan Erdoğan, “Kusura bakmayın” ifadesini kullandı. Sezai Temelli’ye dönerek, “Söyledin mi?” diye sordu. Temelli ise “Evet söyledim” yanıtını verdi.

Eski Yol Arkadaşları Yan Yana

Resepsiyonun bir diğer “ilginç görüntüsü”: Yıllar yılı Erdoğan ile birlikte çalıştıktan sonra yolları ayrılan ve muhalefete geçen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun, birlikte onun yanına oturması ve kameralara poz vermesiydi. Ne diyelim, siyasetin en acımasız gerçeği: Dün yollar ayrılır, bugün resepsiyonda yan yana gelinir!

Erdoğan’ın, TBMM Tören Salonu’ndaki özel toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra; HÜDA PAR, Yeniden Refah, Saadet, BBP, DEVA, Gelecek ve DEM Parti liderleri de yer aldı.

CHP’nin Yokluğu Tartışma Yarattı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP’nin açılışa katılmamasını “siyasi nezaketsizlik” olarak değerlendirdi:

“1 Ekim anayasal bir gündür. Orada bulunmak, Cumhurbaşkanının fikirlerine katılmak anlamına gelmez. Ama devletin Cumhurbaşkanı var ve o özel oturumda tüm partilerin yer alması daha şık olurdu. Keşke CHP de salonda olsaydı.”

Resepsiyonun Sürprizi: Mustafa Keser

Gecenin en ilginç anlarından biri ise sanatçı Mustafa Keser’in sahneye çıkmasıydı. Ana muhalefetin katılmadığı resepsiyonda sanatçı Mustafa Keser,. “Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın” ve “Bir İhtimal Daha Var” şarkılarını seslendirdi. Mustafa Keser’in repertuvarı, salonda bazı davetliler tarafından manidar bulundu.

Konser sonrası görüştüğüm sanatçı Mustafa Keser “Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in isteğini kıramadım.“ diye konuştu.