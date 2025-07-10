Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), bazı komisyonların yaz tatili ve ara verme süresince de faaliyetlerini sürdüreceğine dair kararlar alındı. Bu kararlar, 9 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hangi Komisyonlar Görev Başında Olacak?

TBMM Genel Kurulu’nun 8 Temmuz’daki 106. birleşiminde alınan karara göre, aşağıdaki komisyonlar tatil ve ara verme döneminde de çalışmalarını sürdürecek:

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

Millî Savunma Komisyonu

Dışişleri Komisyonu Türkiye, ASEAN Üçlü Toplantısı'nda Aktif Rol Üstleniyor İçeriği Görüntüle

Dilekçe Komisyonu

Plan ve Bütçe Komisyonu

Anayasa Komisyonu

Bu komisyonlar, ihtiyaç halinde toplanabilecek ve ilgili konularda görüşmelerini sürdürebilecek.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

Alınan bu kararlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu düzenlemeyle, Meclis'in tatilde olduğu dönemlerde dahi hayati konuların görüşülebilmesi için gerekli altyapı korunmuş oldu.

Kritik Alanlarda Süreklilik Sağlanacak

İnsan hakları, dış politika, savunma, bütçe ve anayasa gibi stratejik konulara dair kararlar alabilecek komisyonların çalışmalarına devam edecek olması, TBMM’nin işleyişinde sürekliliğin sağlanmasına katkı sunacak. Komisyonların aktif kalması, ülke gündemindeki önemli başlıklara tatil sürecinde de kayıtsız kalınmamasını sağlayacak.