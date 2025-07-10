FIBA tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda Türkiye’den Beşiktaş BOA ve Emlak Konut yer alacak. Organizasyona katılacak takımlar arasında elemelerden gelen ekipler ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemelerinden gelen beş takım da olacak.

Organizasyona Katılması Kesinleşen Takımlar

Turnuvada mücadele edecek takımlar Avrupa’nın dört bir yanından geliyor. Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Belçika, Yunanistan, Romanya ve daha pek çok ülkeden kulüpler turnuvada boy gösterecek.

Türkiye'den:

Beşiktaş BOA

Emlak Konut

Diğer katılımcı ülkelerden bazı takımlar:

Fransa: Villeneuve d’Ascq LM, Charnay Basket, BLMA, UFAB 49

İspanya: Perfumerias Avenida, Hozono Global Jairis, Movistar Estudiantes

İtalya: Magnolia Basket Campobasso, GEAS Basket

Polonya: InvestInTheWest Enea Gorzow, Sleza Wroclaw, MB Zaglebie Sosnowiec

Belçika: Castors Braine, Kangoeroes Mechelen, Basket Namur Capitale

Yunanistan: Athinaikos Qualco, Panathinaikos A.C.

Diğer ülkeler: Almanya, Litvanya, Portekiz, İsrail, Letonya, İsviçre, Hırvatistan, Bulgaristan, Kosova gibi ülkelerden toplamda 30'dan fazla takım katılıyor.

Eleme Turlarında Mücadele Edecek Takımlar

Turnuvanın elemelerinde ise 12 takım yarışacak. Bu ekiplerden 6’sı gruplara yükselecek. Elemelerde dikkat çeken takımlar arasında Fransa’dan LDLC Asvel Feminin, İspanya’dan Lointek Gernika Bizkaia ve Macaristan’dan TARR KSC Szekszard gibi güçlü ekipler yer alıyor.

Elemelerde yer alacak bazı ekipler:

LDLC Asvel Feminin (Fransa)

Lointek Gernika Bizkaia, BAXI Ferrol (İspanya)

Dinamo Sassari (İtalya)

TARR KSC Szekszard (Macaristan)

Universitatea Cluj (Romanya)

Pas Giannina (Yunanistan) Minguzzi davasında yeni gelişme! İçeriği Görüntüle

UZKK Student Nis (Sırbistan)

BBC Troistorrents-Chablais (İsviçre)

Kura Çekimi Münih’te Yapılacak

Organizasyonun hem eleme turu hem de normal sezon kura çekimi, 23 Temmuz Çarşamba günü Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi sonrası gruplar ve takımların rakipleri netleşmiş olacak.

Son Söz: Avrupa’da Türk Kadın Basketbolu Rüzgarı Esecek

Beşiktaş BOA ve Emlak Konut’un yer alacağı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda Türk basketbolseverleri heyecan dolu bir sezon bekliyor. Her geçen yıl daha fazla dikkat çeken Türk kadın basketbolunun Avrupa’daki yükselişi bu sezon da hız kesmeden devam edecek.

Muhabir: Süha Gür