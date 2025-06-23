Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, Kamboçya ile yaşanan sınır sorunları nedeniyle sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve siber suçlara karşı önlemler alınacağını açıkladı. Bangkok Post'un aktardığına göre, Tayland hükümeti, Kamboçya sınırında daha kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulamak için harekete geçti.

Şinavatra, sınır geçişlerinin sadece öğrenciler, tıbbi tedavi görenler ve temel ihtiyaç malzemesi alacak kişiler için izinli olacağını belirtti. Kumar amacıyla Kamboçya’ya gitmek isteyen turistlerin ise daha detaylı taramalara tabi tutulacağı bildirildi. Ayrıca, siber suçlarla mücadelede uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerle koordinasyonun artırılacağı vurgulandı.

Güneydoğu Asya’da Tayland ile Kamboçya arasında 817 kilometrelik sınırda uzun süredir devam eden toprak anlaşmazlığı yaşanıyor. 28 Mayıs’ta sınır bölgesinde kısa süreli çatışmalar yaşanmış, iki ülke ordusu sorunların barışçıl yollarla çözümü konusunda uzlaşmıştı.

Ancak Kamboçya Başbakanı Hun Manet, gerilimin henüz sona ermediğini belirterek, sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanı’na başvurduklarını duyurdu. Tayland ise sınırdaki tüm kontrol noktalarının kendi yönetimi altında olacağını açıkladı.