Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, internet ortamındaki taşınmaz ilanlarında gerekçesiz ve ekonomik verilerle örtüşmeyen fiyat artışlarına yasak getirildi. Bu kapsamda fahiş artış yaptığı tespit edilen mülk sahipleri ve emlakçılara idari para cezaları uygulanmaya başlandı. Ancak bazı ilan sahipleri, bu cezaları aşmak için yeni yollar arıyor.

Antalya’da satılık bir daire için ilan sitesine 2 milyon 500 bin TL fiyatla ilan verildi. Ancak bilgi almak için emlakçıyı arayan müşteri, dairenin gerçek fiyatının 2 milyon 900 bin TL olduğunu öğrendi. Emlakçı, “Fiyatı avro üzerinden hesaplıyoruz. Ceza yememek için ilanı düşük girdik” diyerek durumu açıkladı.

'Ev Sahibinden Beyan Alınmadan Artış Yapmayın'

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, bu konuda hem emlakçıların hem de ev sahiplerinin sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, “Fahiş fiyat cezaları artık hem emlakçılara hem mülk sahiplerine uygulanıyor. Emlakçılara, ev sahibinden yazılı beyan almadan fiyat artırmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

‘Gerçek Değer Yazılmayan Satışlara da Ceza Var’

Çağlar, fiyat farklarının sadece ilan aşamasında değil, satış sırasında da sorun yarattığını belirterek, “Satış sözleşmesinde yazan gerçek değerden farklı beyanlar da artık cezaya tabi. Mülk sahipleri ve emlakçılar bu konuda çok dikkatli olmalı” diye konuştu.

‘Fiyat Farkı Yaşanıyorsa Şikayet Edin’

Emlakçı Halit Mert ise sahte ilanlar ve fiyat dalgalanmalarıyla ilgili şikayetlerin arttığını söyledi. Mert, “Fiyatı gerçekte daha yüksek olan ama ilanlarda düşük gösterilen taşınmazlarla sıkça karşılaşıyoruz. Tüketicilere bu tarz durumları mutlaka Ticaret Bakanlığı’na şikayet etmelerini öneriyoruz” dedi.

Mert ayrıca, ilan verilen her taşınmazın artık özel bir numarası olduğunu ve bu numaralarla fiyat değişikliklerinin Bakanlık tarafından takip edilebildiğini belirtti.