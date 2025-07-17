Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının haziranda yıllık yüzde 50,31, aylık yüzde 18,82 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatlarında haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,46 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 19,98, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,50, balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,25 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,22 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 51,08 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 azalış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 202,59 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 47,92 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.