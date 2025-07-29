Kulüpten yapılan açıklamada, Sokolov’un 2014-2016 yılları arasında da Halkbank formasını başarıyla taşıdığı hatırlatılarak, “O dönemde Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu kazanan oyuncumuz, 2025-2026 sezonunda tekrar aramıza katılıyor” denildi.

Uluslararası Kariyeri Başarılarla Dolu

Dünya çapında tanınan tecrübeli oyuncu, daha önce Marek Union-Ivkoni, Trentino Volley, Cucine Lube Civitanova, Zenit Kazan ve Dinamo Moskova gibi üst düzey kulüplerin formasını giydi. Sokolov’un kariyerinde:

3 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

3 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

Çok sayıda bireysel ödül ve MVP unvanı

bulunuyor.

Halkbank, Şampiyonluk Hedefi İçin Güç Kazanıyor

Başkent ekibi, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, Tsvetan Sokolov transferiyle şampiyonluk iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Voleybol otoriteleri, Sokolov’un tecrübesi ve skorer kimliğiyle Efeler Ligi’ne damga vurabileceğini belirtiyor.