Çankırı, Çerkeş'in Örenli köyünde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Nahallar Mahallesi'nde tarım arazisinde balya makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı.

Çerkeş İtfaiye ekipleri ile Çerkeş Orman İşletme arazözlerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında balya makinesi ile saman balyalarının bulunduğu yaklaşık 30 dönüm arazi yandı.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Anıl Çolak, Orman İşletme Müdürü Faruk Yazıcı ve İl Genel Meclisi Üyesi Şevki Sunaca incelemelerde bulundu.

Sunaca, 'Örenli köyümüz Nahallar Mahallemizde akşam saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yangına müdahale ederek büyümesini önleyen ekiplerimize, desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen tüm köylülerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' dedi.