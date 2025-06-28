1996 yılında gerçekleşen ve Türkiye’de derin devlet tartışmalarının simge olaylarından biri olarak kabul edilen Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın yaşamı sinema filmi oluyor. "Çatlı" ismiyle vizyona girmesi planlanan filmde, Abdullah Çatlı karakterine eski milli futbolcu Vedat İnceefe hayat verecek.

Yönetmen Koltuğunda Onur Tan ve Ömer Faruk Sorak

Filmin yönetmenliğini, Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarla tanınan Onur Tan ile Türk sinemasının önemli isimlerinden Ömer Faruk Sorak birlikte üstlenecek. Filmin senaryo ekibinde ise dikkat çeken isimler yer alıyor.

Senaryo çalışmaları, Onur Tan’ın yanı sıra Abdullah Çatlı’nın eşi Meral Çatlı ve kızları, “Babam Çatlı” kitabının yazarı Doç. Dr. Gökçen Çatlı ile Öğretim Görevlisi Selcen Çatlı tarafından yürütülüyor. Bu yönüyle film, yalnızca biyografik bir yapım değil; aynı zamanda ailesinin gözünden anlatılan kişisel ve toplumsal bir hikaye niteliği taşıyor.

Susurluk Kazası ve Derin Devlet Tartışmalarına Işık Tutacak

Film, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen Susurluk kazası sonrası kamuoyunun dikkatini daha fazla çeken Abdullah Çatlı’nın hayatını ve karanlıkta kalan yönlerini irdeleyecek. Yapım, hem Türk yakın tarihine ışık tutması hem de sinema sektörüne yeni bir soluk getirmesi açısından şimdiden büyük ilgi görüyor.

Yapımcı ve Vizyon Tarihi

Yapımcılığını Safe Medya adına Seyfi Şahin’in üstlendiği filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.