Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, Kurban Bayramı öncesi gönüllü geri dönüş kapsamında yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'de yaşayan çok sayıda Suriyeli, ülkelerine temelli dönmek için Gönüllü Geri Gönderme Birimi'nde işlemlerini gerçekleştiriyor.

İşlemleri tamamlanan aileler, Suriye’ye geçerek bayramı ülkelerinde karşılamaya hazırlanıyor.

Suriye'de güven ortamının sağlanmasıyla birlikte geri dönme kararı alan 25 yaşındaki Ahmet İsmail, 7 yıl önce savaş nedeniyle Türkiye’ye sığındığını belirterek, "Türkiye'de kalırken hep aklım Suriye'deydi. Artık savaş bitti, evime dönüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ederim. Kurban Bayramı'nı ülkemde geçireceğim için çok mutluyum," dedi.

Benzer duyguları paylaşan 19 yaşındaki Ekrem Ömer de savaşın sona ermesiyle ülkesi Suriye’ye dönmeye karar verdiğini ifade etti. Ömer, "Bayramı ailemle birlikte geçirmek büyük bir mutluluk," dedi.

23 yaşındaki Zeyit Elcubeydi ise 4 yıldır görmediği ailesiyle kavuşacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Türkiye’ye ve Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ülkeme dönmek benim için bir umut," ifadelerini kullandı.

Suriye'ye dönüşlerin Kurban Bayramı öncesi artması, Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu. Yetkililer, işlemlerin güvenli ve düzenli şekilde sürdüğünü belirtti.