Süper Lig 36. Hafta Hakem Atamaları
17 Mayıs Cumartesi
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Adana Demirspor – Atakaş Hatayspor
19.00 Ömer Faruk Turtay
18 Mayıs Pazar (Tüm maçlar saat 19.00’da)
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Reeder Samsunspor – Net G. Sivasspor
Halil Umut Meler
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Sipay Bodrum FK – Trabzonspor
Çağdaş Altay
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Galatasaray – Bellona Kayserispor
Ali Şansalan
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Fenerbahçe – ikas Eyüpspor
Ozan Ergün
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Corendon Alanyaspor – Beşiktaş
Mehmet Türkmen
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Onvo Antalyaspor – Gaziantep FK
Alper Akarsu
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Çaykur Rizespor – Göztepe
Oğuzhan Çakır
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Kasımpaşa – RAMS Başakşehir
Atilla Karaoğlan
Şampiyonluk ve Avrupa Yarışı İçin Kritik Karşılaşmalar
Haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçları öne çıkıyor. Aynı saatte oynanacak bu karşılaşmalarla birlikte, Avrupa kupaları bileti için yarışan takımların mücadelesi de nefes kesecek.