Süper Lig 36. Hafta Hakem Atamaları

17 Mayıs Cumartesi

  • Adana Demirspor – Atakaş Hatayspor
    19.00 Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs Pazar (Tüm maçlar saat 19.00’da)

  • Reeder Samsunspor – Net G. Sivasspor
    Halil Umut Meler

  • Sipay Bodrum FK – Trabzonspor
    Çağdaş Altay

  • Galatasaray – Bellona Kayserispor
    Ali Şansalan

  • Fenerbahçe – ikas Eyüpspor
    Ozan Ergün

  • Corendon Alanyaspor – Beşiktaş
    Mehmet Türkmen

    Fenerbahçe'den Adidas sponsorluk iddialarına yanıt
    Fenerbahçe'den Adidas sponsorluk iddialarına yanıt
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  • Onvo Antalyaspor – Gaziantep FK
    Alper Akarsu

  • Çaykur Rizespor – Göztepe
    Oğuzhan Çakır

  • Kasımpaşa – RAMS Başakşehir
    Atilla Karaoğlan

Şampiyonluk ve Avrupa Yarışı İçin Kritik Karşılaşmalar

Haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçları öne çıkıyor. Aynı saatte oynanacak bu karşılaşmalarla birlikte, Avrupa kupaları bileti için yarışan takımların mücadelesi de nefes kesecek.

Editör: Uğurcan Bayrakdar