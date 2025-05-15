Süper Lig 36. Hafta Hakem Atamaları

17 Mayıs Cumartesi

Adana Demirspor – Atakaş Hatayspor

19.00 Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs Pazar (Tüm maçlar saat 19.00’da)

Reeder Samsunspor – Net G. Sivasspor

Halil Umut Meler

Sipay Bodrum FK – Trabzonspor

Çağdaş Altay

Galatasaray – Bellona Kayserispor

Ali Şansalan

Fenerbahçe – ikas Eyüpspor

Ozan Ergün

Corendon Alanyaspor – Beşiktaş

Mehmet Türkmen Fenerbahçe'den Adidas sponsorluk iddialarına yanıt İçeriği Görüntüle

Onvo Antalyaspor – Gaziantep FK

Alper Akarsu

Çaykur Rizespor – Göztepe

Oğuzhan Çakır

Kasımpaşa – RAMS Başakşehir

Atilla Karaoğlan

Şampiyonluk ve Avrupa Yarışı İçin Kritik Karşılaşmalar

Haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçları öne çıkıyor. Aynı saatte oynanacak bu karşılaşmalarla birlikte, Avrupa kupaları bileti için yarışan takımların mücadelesi de nefes kesecek.