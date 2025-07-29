Şeyhçoban Mahallesi’nde 27 Temmuz’da Mehmet Fatih Yıldız, serinlemek için DSİ´ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Yıldız'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan Yıldız için çalışma başlattı. 3 gündür devam eden aramalarda bugün sabah saatlerinde ekipler Mehmet Fatih Yıldız’ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Yıldız’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.