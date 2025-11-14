ivas Afet Acil Eylem Planı kapsamında hazırlanan projede afet öncesi, sırası ve sonrasında uygulanacak müdahale adımları ayrıntılı olarak belirlendi.

Belediyenin gönüllü personelinden oluşan Sivas Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SİBAK), AFAD’ın tüm arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamlayarak akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Şehirde bir ilk olan Afet Konteyneri, Yüceyurt Mahallesi’nde hizmete sunuldu. 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi’nde yer alan konteyneri inceleyen Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi ve afetlere karşı toplum dayanışmasının önemini vurguladı.

Başkan Uzun, gönüllü ekiplere teşekkür belgelerini takdim ederken, Afet Konteyneri'nin anahtarını ise Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şirvan’a teslim etti.

