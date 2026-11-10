Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, uzlaştırma uygulamalarında Türkiye genelinde başarı gösteren başsavcılıklar arasında yer aldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başsavcılık uzlaştırma uygulamalarındaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye genelinde öne çıktı.

Ceza adalet sisteminde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan uzlaştırma uygulamasında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde başarılı bulunan Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında yer aldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen 'Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu' kapsamında, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı da birinci bölgede ödüle layık görülen başsavcılıklar arasında yer aldı.

En başarılı 1. Bölge Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında yer alan Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş'a başarı plaketini Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu verdi.

Aktaş, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Uzlaştırma Bürosuna ve dosyalarda görev yapan uzlaştırmacılara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamada, uzlaştırmacıların tarafsızlık, gönüllülük ve hukuki güvenceler çerçevesinde taraflarla görüşerek uyuşmazlıkların mahkeme sürecine taşınmadan çözülebilmesine katkı sağladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

'Uzlaştırmanın temelinde yalnızca bir dosyanın sonuçlandırılması değil, aynı zamanda mağdurun zararının giderilmesi, şüphelinin sorumluluk üstlenmesi ve taraflar arasındaki uyuşmazlığın toplumsal barış anlayışı içerisinde çözüme kavuşturulması bulunuyor. Her bir uzlaştırma dosyasında tarafların iradesine saygı gösterilmesi, sürecin tarafsız biçimde yürütülmesi ve hukuki sınırlar içerisinde ortak bir çözüm zemini oluşturulması, uzlaştırma kurumunun başarısında belirleyici rol oynuyor. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Uzlaştırma Bürosunun çalışmalarıyla elde edilen bu başarı, Sivas'ın adalet hizmetlerinde uzlaşmayı ve toplumsal barışı önceleyen yaklaşımının önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Sivas'ta uzlaştırma çalışmaları, adaletin hızlı, etkin ve toplumsal barışı güçlendiren yöntemlerle sağlanmasına katkı sunmaya devam ediyor.'