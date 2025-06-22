Sincan Belediyesi, ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavına girecek aday ve ailelerine okul önlerinde simit ve meyvesuyu ikramı gerçekleştirdi. Haftasonu gerçekleşen sınava girecek öğrencilerin kahvaltı etmesi ve bekleyen velileri düşünüler yapılan destekte, okul önlerinde simit, poğaça, çay, meyvesuyu ikramı yapıldı.

Öğrenci ve veliler ie yapılan hizmetten memnun kaldığını dile getirdiler.

"Okul önlerinde küçük ikramlarda bulunduk"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuya ilişkin ifadeleri ise şöyle: "Bir simit, bir meyve suyu, samimi bir tebessüm, içten bir moral. Üniversite sınavına giren evlatlarımız ve aileleri için okulların önünde küçük bir ikramda bulunduk. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyor; emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Her zaman genç kardeşlerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

