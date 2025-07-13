Pop müziğin dikkat çeken isimlerinden Sinan Akçıl, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Akçıl'ın 16 Temmuz'da Van'da, 19 Temmuz'da ise Ordu/Ünye’de gerçekleştireceği konserlerine dair yaptığı paylaşım, eski sevgilisi Hadise'ye ince bir gönderme olarak yorumlandı.

Ünlü şarkıcı, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “Sahnede erotik dansım yok, transparan erkek popçu gömleğim de yok. Ama bir bakın bakalım çarşamba günü VAN'da neler olacak ya da cumartesi ORDU/Ünye'de... İlk kez gittiğim şehirlerde bunlar olmadan da seyirci rekorlarını kırmaya devam ediyorum, Allah’a şükürler olsun... Beni idare edin." ifadelerini kullandı

Paylaşımda kullanılan ifadeler, son dönemde sahne performansları ve cesur kıyafetleriyle gündem olan Hadise’ye bir gönderme olarak algılanırken, ikilinin geçmişte yaşadığı kısa süreli birliktelik, zaman zaman sosyal medyada yaptıkları açıklamalarla yeniden gündeme geliyor.

Akçıl’ın sözleri hayranlarından destek alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise paylaşımı "gereksiz bir kıyas" olarak yorumladı.