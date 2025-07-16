İstanbul’un Şile ilçesinin Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kabadayı hakkında "ihaleye fesat karıştırma", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, “Adli ve idari işlemlerin selameti açısından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kabadayı, geçtiğimiz gün sabaha karşı polis ekiplerince evinde gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kabadayı’nın adli süreci devam ediyor.

CHP’li Kabadayı'nın yerine yeni bir ismin atanıp atanmayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.