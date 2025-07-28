Olay, saat 12.00 sıralarında Avanos ilçesinde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Şimşek, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Suda yüzen Şimşek, bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şimşek'in bulunması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Ali Karagöz, "Nehirde serinlemek için kardeşi ile birlikte yüzüyorlardı. Bir anda bağırtı duyduk. Baktım, ikisi birlikte gidiyordu. Birine yetişip, onu çıkardım ama diğerine yetişemedim. Ahmet suyun içinde kaybolup gitti" dedi.