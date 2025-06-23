Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hürmüz Boğazı'nın olası kapanmasıyla ilgili çıkan spekülasyonlara karşı kamuoyunu uyardı. Şimşek, ekonominin bu tür senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel jeopolitik gerilimlerin ekonomi üzerindeki etkilerinin titizlikle analiz edildiğini belirtti. Şimşek, piyasada istikrarın korunması ve ekonomik işleyişin sağlıklı şekilde devam etmesi adına kurumların güçlü bir eşgüdümle hareket ettiğini söyledi.

“Spekülasyonlara İtibar Etmeyin”

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Artan jeopolitik gerilimlerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor, olası senaryoları detaylı biçimde değerlendiriyoruz. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimali üzerinden yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Ekonomik programımız sayesinde Türkiye ekonomisinin şoklara karşı direnci önemli ölçüde güçlenmiştir.”

“Enflasyonla Mücadelede Kararlıyız”

Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarının altını çizerek, dezenflasyon sürecinin devamı için gereken tüm adımların atılmaya devam edileceğini vurguladı:

“Piyasalarda istikrarı korumak ve ekonomik işleyişin sağlıklı şekilde sürmesini sağlamak için tüm kurumlarımız hızlı ve kararlı biçimde gerekli tedbirleri almaya hazırdır. Enflasyonla mücadelede kararlıyız. Dezenflasyon sürecini desteklemek adına gereken her adımı atmaya devam edeceğiz.”