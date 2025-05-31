Olay, dün Madenler'de yaşandı. İddilara göre, meydanda seyyar satıcılık yapan kişilere zabıta ekipleri, satışın yasak olduğu konusunda uyardı. Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar ve zabıta arasında tartışma başladı.Tartışma büyüyerek kavgaya döndü. Seyyar satıcı ise elindeki bıçakla zabıta ekiplerine saldırmaya çalıştı. Zabıta ekipleri seyyar satıcıları ikna edemedi ve olay yerine polis ekibi çağırdı. Polis, zabıtalara saldıran seyyar satıcıları polis merkezine götürdü.

İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL , (DHA) -