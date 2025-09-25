Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yatak odasında şarjda unutulan tabletin yanması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi 226’ncı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yatak odasında şarjda bulunan tabletin yanması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Evde hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.