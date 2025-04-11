İstanbul Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden gençler hakkında mahkemeden peş peşe tahliye kararları geliyor. Dün 102 öğrenci hakkında verilen tahliye kararının ardından, bugün de 59 genç için tahliye kararı çıktı.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrencilerin durumunu değerlendirerek tahliye kararı verdi. Mahkeme kararında şu gerekçelere yer verildi:

"Suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinde belirtilen katalog suçlar arasında yer almaması, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısmının öğrenci olup öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sabit ikametgâh sahibi olmaları ve kaçma şüphesi bulunmaması, aynı suç nedeniyle benzer hukuki durumda olan sanıklar yönünden başka mahkemelerce tahliye kararı verilmiş olması, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. maddesi kapsamında sanıkların adil yargılanma hakkına sahip olmaları göz önüne alınarak" tahliye kararı verilmiştir.

Mahkemenin bu kararları, kamuoyunda geniş yankı uyandıran protestolar sonrası tutuklanan gençlerin durumunun yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Hukukçular, kararın hem eğitim hakkı hem de adil yargılanma ilkeleri bakımından önemli bir adım olduğunu ifade etti.