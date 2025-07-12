Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, 201 fişek ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.