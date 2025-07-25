Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Geçittepe Mahallesi’nde meydana geldi. Amca çocukları arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, aile yakınlarının da dahil olması ile kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine taş ve sopalarla vururken, bir kişi de aracı ateşe verdi. İhbarla olay yerine giden jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralanan 8 kişi sağlık ekipleri tarafından kent merkezindeki hastanelere kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)