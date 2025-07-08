Sakarya’da 2 Temmuz günü sabah saatlerinde bir sanayi sitesinde yaşanan olayda, daha önce bir eğlence mekanında tartışan E.C. ile G.Z. ve E.Ç., oto tamirhanesinde yeniden karşılaştı. Alkolün de etkisiyle taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. G.Z. ve E.Ç., E.C.’yi yumruk, tekme ve levyeyle darbetti.

Sosyal Medyadan İfşa Oldular

Ağır şekilde darbedilen E.C., saldırganların elinden kurtularak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Z. ve E.Ç., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.