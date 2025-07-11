Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 40'ı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçuna yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında Samsun merkezli 12 ilde salı günü eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda Samsun, İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Artvin, Antalya, İzmir, Kastamonu, Çanakkale, Elazığ, Erzincan ve Sinop'taki 70 şüpheli, gözaltına alındı.

2 MİLYAR 600 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1 milyon 230 bin 600 lira para, 720 sentetik hap, 1,7 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 187 fişek, 30 kartuş ve çok sayıda SIM kart ve dijital materyal ele geçirildi. İncelemede; yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konulurken, 2 otomobil, 1 çekici ve 5 motosikletin suçtan elde edildiği tespit edildi. E