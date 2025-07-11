Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 11 Temmuz 2025 sabahı hayatını kaybetti. Vefat haberini, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.

Soylu açıklamasında, "Kıymetli kardeşim Yiğit Bulut’u elim bir hastalık sonucu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi. Bulut’un bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yiğit Bulut kimdir?

1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans eğitimi aldı. Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Bulut, medya sektöründe uzun yıllar ekonomi yorumculuğu ve köşe yazarlığı yaptı. CNN Türk, Habertürk ve Kanal 24 gibi televizyon kanallarında görev alan Bulut, birçok ekonomi programına imza attı.

2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı olarak kamu görevine başlayan Bulut, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirildi. 2018 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştı.

Yiğit Bulut’un cenaze programına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.